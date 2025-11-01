Roma, 1 novembre 2025 - Alla lista dei tanti ritiri già a referto per la fine del 2025 si aggiunge quello di Rui Costa, un corridore che ha lasciato una traccia importante nel mondo del ciclismo. L'annuncio e la carriera di Rui Costa. "Il ciclismo mi ha reso così felice, ma è giunto il momento di ritirarmi, di godermi la compagnia dei miei cari, di essere presente nei piccoli grandi momenti e di vivere con calma ciò che tante volte è stato rimandato. Sono stato fortunato a poter vivere il mio sogno, a vincere, a cadere e rialzarmi, e ad avere sempre il mio angelo custode con me ad ogni curva della strada. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rui Costa si ritira dal ciclismo