Rugby Serie A Elite | Petrarca fa suo il derby con Rovigo Vincono anche Piacenza e Mogliano
Si sono disputati oggi tre match della quarta giornata del massimo campionato italiano di rugby e gli occhi erano tutti puntati sullo stadio del Plebiscito dove andava in scena il derby d’Italia tra il Petrarca Padova e Rovigo. Sugli altri campi, invece, si sono disputati Lyons Piacenza-Biella e Mogliano-Fiamme Oro. Ecco come è andata. Il Petrarca Padova esce vincitore dal Derby d’Italia, conquistando 4 punti e issandosi momentaneamente in cima alla classifica della Serie A Elite, in attesa del completamento del 4° turno. Il Rovigo, nonostante la sconfitta, raccoglie il punto difensivo e aggancia i padroni di casa a quota 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
