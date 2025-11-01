Rugby il Romagna ospite del Casale Esordio casalingo per la squadra femminile
Seconda trasferta di fila per i galletti, che dopo Feltre saranno di nuovo in terra veneta per la prova con il Casale, ultima fatica prima della sosta di novembre. Il Romagna ci arriva dopo un avvio di stagione dai due volti, iniziato con la sconfitta di misura ad opera dal Valpolicella e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
SERIE C Domenica 2 novembre alle 14.30 al Chiesanuova Rugby Stadium, avrà inizio la stagione 2025/2026 della Cadetta Romagna In questa prima giornata i nostri 15 scenderanno in campo per sfidare il Rugby Guastalla, vieni a supportarci! - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, dopo la sconfitta dell'esordio il Romagna RFC va in Veneto alla ricerca del riscatto - Dopo l’esordio casalingo con il Valpolicella, il Romagna RFC è atteso dalla prima trasferta della stagione: domenica i galletti del rugby saranno ospiti del Feltre per il secondo turno di campionato. Segnala cesenatoday.it
Rugby, il Romagna trova il riscatto e vince a Feltre - 19: i galletti tornano dalla trasferta più lunga del campionato con 4 punti, frutto di una vittoria ... Riporta cesenatoday.it
Romagna RFC, prima gioia stagionale: battuto Feltre 31-19 - Rialza subito la testa il Romagna RFC, che dopo il passo falso all’esordio conquista la prima vittoria della stagione espugnando il campo del Feltre per ... Lo riporta ravennanotizie.it