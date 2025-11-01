Rugby Il Giacobazzi in Sardegna nel fortino dell’Alghero Trotta | Inviolato una stagione fa sia di stimolo

Il Giacobazzi vola oggi alle 15 in Sardegna per affrontare una delle corazzate del campionato. In anticipo rispetto al resto del programma del terzo turno, i biancoverdeblù di coach Guareschi se la vedranno con l’ Amatori Alghero, squadra ambiziosa e costruita per l’alta classifica. Dopo la sconfitta di Lecco e i segnali incoraggianti arrivati dal pari con Stade Valdotain, si alza l’asticella per il Modena, come spiega l’ala Pietro Trotta (in foto una sua meta). "La scorsa stagione – le sue parole – nessuno è riuscito a violare il campo di Alghero e questo dato ci fa capire il grado di difficoltà di questa partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rugby. Il Giacobazzi in Sardegna nel fortino dell’Alghero. Trotta: "Inviolato una stagione fa, sia di stimolo»

