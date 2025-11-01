Rugby Il Giacobazzi in Sardegna nel fortino dell’Alghero Trotta | Inviolato una stagione fa sia di stimolo

Sport.quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giacobazzi vola oggi alle 15 in Sardegna per affrontare una delle corazzate del campionato. In anticipo rispetto al resto del programma del terzo turno, i biancoverdeblù di coach Guareschi se la vedranno con l’ Amatori Alghero, squadra ambiziosa e costruita per l’alta classifica. Dopo la sconfitta di Lecco e i segnali incoraggianti arrivati dal pari con Stade Valdotain, si alza l’asticella per il Modena, come spiega l’ala Pietro Trotta (in foto una sua meta). "La scorsa stagione – le sue parole – nessuno è riuscito a violare il campo di Alghero e questo dato ci fa capire il grado di difficoltà di questa partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

rugby il giacobazzi in sardegna nel fortino dell8217alghero trotta inviolato una stagione fa sia di stimolo

© Sport.quotidiano.net - Rugby. Il Giacobazzi in Sardegna nel fortino dell’Alghero. Trotta: "Inviolato una stagione fa, sia di stimolo»

News recenti che potrebbero piacerti

Rugby. Giacobazzi, il debutto a Lecco. Poi in casa con lo Stade Valdotain - I biancoverdeblù, inseriti nel girone 2, debutteranno invece fra le mura amiche di Collegarola domenica 26 ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Rugby. Il Giacobazzi si ritrova per la A - Col ritrovo a Collegarola ha preso il via martedì la stagione del Giacobazzi Modena neopromosso in serie A, agli ordini dei coach Guareschi e Mannato e del preparatore atletico Bettini. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rugby Giacobazzi Sardegna Fortino