Rubano merce per oltre 800 euro al supermercato | arrestati

Pisatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestate nella serata dello scorso 25 ottobre, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, tre persone di 57, 56 e 53 anni per tentato furto aggravato in concorso.L'intervento dei militari dell'Arma è scaturito da una segnalazione, giunta tramite il 112, che indicava un tentativo di furto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

