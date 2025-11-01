Ruba vestiti di pregio e manda in ospedale la guardia che cerca di bloccarlo

Udinetoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione nella tarda mattinata di oggi al punto vendita Sorelle Ramonda, a Reana, dove un tentato furto è degenerato in una violenta colluttazione. Un vigilante è rimasto ferito, cadendo a terra nel tentativo di bloccare il responsabile.L'aggressioneSecondo una prima ricostruzione dei fatti un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

