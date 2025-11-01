Ruba contanti dalla cassaforte del Carrefour di via Masone e fugge con 8 mila euro

Bergamo. Aria da bravo ragazzo, ben vestito, con il taglio di capelli fresco, jeans e giubbotto beige. Sembrava un insospettabile, invece era un ladro e ha rubato circa 8mila euro dalla cassaforte del supermercato Carrefour Express di via Masone. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre: intorno alle 17.30 il ragazzo è entrato nel punto vendita e ha iniziato a girare tra le corsie. Probabilmente sapeva cosa stava cercando, non voleva certo sottrarre qualche prodotto dagli scaffali. Ha tenuto d’occhio il personale e, quando gli addetti si sono spostati dalle casse, lui si è intrufolato dietro al banco, ha aperto lo sportello dove c’era la cassaforte ed ha asportato il denaro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it