Ruba contanti dalla cassaforte del Carrefour di via Masone e fugge con 8 mila euro
Bergamo. Aria da bravo ragazzo, ben vestito, con il taglio di capelli fresco, jeans e giubbotto beige. Sembrava un insospettabile, invece era un ladro e ha rubato circa 8mila euro dalla cassaforte del supermercato Carrefour Express di via Masone. È accaduto nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre: intorno alle 17.30 il ragazzo è entrato nel punto vendita e ha iniziato a girare tra le corsie. Probabilmente sapeva cosa stava cercando, non voleva certo sottrarre qualche prodotto dagli scaffali. Ha tenuto d’occhio il personale e, quando gli addetti si sono spostati dalle casse, lui si è intrufolato dietro al banco, ha aperto lo sportello dove c’era la cassaforte ed ha asportato il denaro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
#APRILIA NEL MIRINO DEI TRUFFATORI. SI FINGONO CARABINIERI PER RUBARE ORO E CONTANTI - facebook.com Vai su Facebook
La badante che ruba i soldi dalla cassaforte dell'anziana che accudisce - Una badante infedele, fermata in flagranza di reato dai carabinieri in zona Prati- Da romatoday.it
Colf ruba dalla cassaforte di un'anziana, colta sul fatto e arrestata - I Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale, d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato, in flagranza, una donna 43enne peruviana accusata di furto in abitazione. Scrive rainews.it
Commessa di farmacia ruba i soldi dalla cassaforte - Parte del bottino di 7mila euro celato nelle mutande Nella borsetta la filigrana multicolor è subito ... Come scrive ilrestodelcarlino.it