Royal-approved e super chic | la giacca di lana cotta è il must-have da avere ora
N on chiamatela démodé. La giacca di lana cotta torna a scaldare l’autunno 2025, riscrivendo le regole dello stile cozy-chic: calda, pratica e sorprendentemente versatile, compare sempre più spesso nei look street style contemporanei, grazie a silhouette rilassate, dettagli sartoriali e palette naturali. Giacca di jeans: 5 look da copiare dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Giacca e abito, storia di un incontro in pieno autunno. 5 match perfetti Un tempo associata ad outfit vecchio stile, oggi si scrolla di dosso ogni retaggio nostalgico per farsi portavoce di un’eleganza attuale e rilassata. Le proposte di stagione lo dimostrano: dal blazer sofisticato fino al modello dal taglio boxy, l a nuova giacca di lana cotta è un concentrato a tutto hot di tradizione e modernità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
The Institution of the Knights of Saint Stephen, Pope and Martyr Established as a legal entity of the Italian State by Royal Decree of 14 February 1939, n. 1433, the Institution of the Knights of Saint Stephen, Pope and Martyr safeguards the heritage and tradition - facebook.com Vai su Facebook
Rania di Giordania in rosso, la nuora Rajwa in nero: un’accoppiata royal super chic - L’apertura del Parlamento giordano, con tanto di discorso di re Hussein, ha offerto un’occasione unica per ammirare le due massime icone di stile del Paese: Rania di Giordania e la nuora, la ... Scrive iodonna.it
Kate Middleton in tuta, è magrissima ma super chic-ROYAL FAMILY NEWS - In visita al London Stadium, all’Olympic Park di Stradford, ha sbalordito tutti. Segnala affaritaliani.it
Royal Enfield Super Meteor 650 a partire da 7.200 euro - Royal Enfield Super Meteor 650: la moto è disponibile in tre varianti e sette colorazioni a partire da 7. Scrive quotidianomotori.com