N on chiamatela démodé. La giacca di lana cotta torna a scaldare l’autunno 2025, riscrivendo le regole dello stile cozy-chic: calda, pratica e sorprendentemente versatile, compare sempre più spesso nei look street style contemporanei, grazie a silhouette rilassate, dettagli sartoriali e palette naturali. Giacca di jeans: 5 look da copiare dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Giacca e abito, storia di un incontro in pieno autunno. 5 match perfetti Un tempo associata ad outfit vecchio stile, oggi si scrolla di dosso ogni retaggio nostalgico per farsi portavoce di un’eleganza attuale e rilassata. Le proposte di stagione lo dimostrano: dal blazer sofisticato fino al modello dal taglio boxy, l a nuova giacca di lana cotta è un concentrato a tutto hot di tradizione e modernità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Royal-approved e super chic: la giacca di lana cotta è il must-have da avere ora