Comunicato Stampa Screening gratuiti e progetti socio-culturali animano la Valle Telesina grazie all’iniziativa del Rotary Club Un impegno concreto e capillare al servizio della comunità. Con questo spirito, il Rotary Club Valle Telesina, presieduto da Ferdinando Ceglia, ha annunciato nel . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Rotary Club Valle Telesina, un novembre dedicato alla salute e alla cultura