Rotary Club Fiorenzuola | le nuove cariche per nell’anno rotariano 2026 2027
Nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta martedì 28 ottobre alla “Tavola Rotonda” di Chiavenna Landi, il Rotary Club Fiorenzuola ha definito la nuova squadra che guiderà il club nell’anno rotariano 20262027. A succedere a Rinaldo Onesti sarà Edvige Francesconi, eletta Presidente già. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Rotary Club Ancona, del Distretto 2090, sarà protagonista della seconda edizione di StartAn, in programma l’11 novembre alla Mole Vanvitelliana. Dopo il successo dello scorso anno, il Club rinnova il suo impegno nel promuovere innovazione e responsabi - facebook.com Vai su Facebook
Rotary Fiorenzuola, Edvige Francesconi nuova presidente. Ecco la squadra - Nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta martedì 28 ottobre alla “Tavola Rotonda” di Chiavenna Landi, il Rotary Club Fiorenzuola ha definito la nuova squadra che guiderà il club nell’anno ... Scrive piacenzasera.it
“End Polio Now”, a San Pietro in Cerro con il Rotary Fiorenzuola - Il Rotary Club Fiorenzuola ha preso parte, nelle ultime due settimane, a due importanti iniziative promosse dal Distretto Rotary 2050 ... Riporta ilpiacenza.it