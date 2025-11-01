Rotary Club Fiorenzuola | le nuove cariche per nell’anno rotariano 2026 2027

Ilpiacenza.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta martedì 28 ottobre alla “Tavola Rotonda” di Chiavenna Landi, il Rotary Club Fiorenzuola ha definito la nuova squadra che guiderà il club nellanno rotariano 20262027. A succedere a Rinaldo Onesti sarà Edvige Francesconi, eletta Presidente già. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Rotary Fiorenzuola, Edvige Francesconi nuova presidente. Ecco la squadra - Nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta martedì 28 ottobre alla “Tavola Rotonda” di Chiavenna Landi, il Rotary Club Fiorenzuola ha definito la nuova squadra che guiderà il club nell’anno ... Scrive piacenzasera.it

“End Polio Now”, a San Pietro in Cerro con il Rotary Fiorenzuola - Il Rotary Club Fiorenzuola ha preso parte, nelle ultime due settimane, a due importanti iniziative promosse dal Distretto Rotary 2050 ... Riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Rotary Club Fiorenzuola Nuove