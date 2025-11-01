Rotary Club Fiorenzuola | le nuove cariche per nell’anno rotariano 2026 2027

Nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta martedì 28 ottobre alla “Tavola Rotonda” di Chiavenna Landi, il Rotary Club Fiorenzuola ha definito la nuova squadra che guiderà il club nell’anno rotariano 20262027. A succedere a Rinaldo Onesti sarà Edvige Francesconi, eletta Presidente già. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it