Rotary Club contro la poliomielite
Firenze, 1 novembre 2025 – Si sono riuniti all’Hotel 500 di Campi Bisenzio gli otto Rotary Club del nostro territorio che hanno partecipato all’incontro promosso dal Rotary Club Scandicci di Andrea Nanni. Oltre allo Scandicci, infatti, erano presenti i Rotary Club Bagno a Ripoli - con la Presidente Patrizia Angiolini-, Bisenzio Le Signe di Enzo Rossi, Fiesole (rappresentato da Roberto Ariani), Firenze Granducato con il presidente Simone Sorelli, Firenze Lorenzo il Magnifico di Giovanni Gandolfo, Mugello con Giacomo Volpi e Sesto Michelangelo, presieduto da Roberto Gattai. “Un evento nato con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il programma PolioPlus – ha commentato Nanni -, la storica iniziativa del Rotary International per l’eradicazione della poliomielite nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
