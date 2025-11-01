Rosignano minacciano un 50enne armati di ascia e si fanno aprire la cassaforte | un arresto e una denuncia
Si sono presentati a casa di un uomo con la scusa di esigere il denaro di un debito contratto per motivi di droga e una volta alla porta, dopo averlo minacciato con un'ascia, si sono fatti aprire la cassaforte rubando una collezione di francobolli e monete antiche. Per questo due uomini, un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
