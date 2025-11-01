Rosato | Per l’Irpinia servono polo alimentare e servizi retroportuali per uno sviluppo concreto
“E’ necessaria una strategia generale per lo sviluppo dell’Irpinia, che metta a sistema gli interventi in corso e quelli programmati, connetta il territorio e guardi con concretezza al futuro.” Ad affermarlo è Pino Rosato, candidato alle elezioni regionali per la lista A testa alta, con Roberto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
