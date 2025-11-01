Rosario Guglielmi chiude le porte a Lucia Ilardo | Non servono i suoi gesti sono ferito dai suoi tradimenti

Rosario Guglielmi è stato ospite a Verissimo sabato 1 novembre per rispondere a quanto detto settimana scorsa da Lucia Ilardo, sua ex fidanzata con cui ha partecipato a Temptation Island 2025. L'ex concorrente ha escluso categoricamente la possibilità di un ritorno: "Non sono nelle condizioni di accettare i suoi gesti di recupero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

