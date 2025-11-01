Rosario Guglielmi a Verissimo | Non sono più innamorato di Lucia | Video Mediaset

Rosario Guglielmi a Verissimo ha risposto all’ex fidanzata Lucia. Rosario ha ripercorso i momenti vissuti prima e dopo Temptation Island. I tradimenti, i riavvicinamenti, senza peli sulla lingua ha parlato della sua relazione divenuta televisiva grazie al programma. Rispondendo punto su punto alle dichiarazioni di settimana scorsa di Lucia, Rosario ha svelato a Silvia Toffanin: “Non sono più innamorato di Lucia “. Rosario ha anche sottolineato di essersi arrabbiato per come Lucia ha svelato cose private in tv per evitare che lui salisse sul trono di Uomini e Donne. Video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Rosario Guglielmi a Verissimo: “Non sono più innamorato di Lucia” | Video Mediaset

