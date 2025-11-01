Ronaldo non dimentica la Juve | quel like di CR7 non è passato inosservato agli occhi dei tifosi bianconeri! Cosa è successo – FOTO

Ronaldo non dimentica Juve, il “mi piace” al video di Del Piero non passa inosservato: il portoghese omaggia la Vecchia Signora. Un gesto piccolo, quasi invisibile nel mare magnum dei social network, ma che per il popolo bianconero ha un peso enorme. Nel giorno in cui la Juventus festeggia i suoi 128 anni di storia (1° novembre 1897), i tifosi hanno ricevuto un augurio inaspettato, quello di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, oggi all’Al-Nassr, ha infatti messo il suo “like” al video celebrativo pubblicato dal club bianconero questa mattina su Instagram. Ronaldo Juve: il “like” al video di Del Piero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ronaldo non dimentica la Juve: quel like di CR7 non è passato inosservato agli occhi dei tifosi bianconeri! Cosa è successo – FOTO

