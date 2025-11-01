ron si racconta con parole e musica e affascina il pubblico del comunale

Tempo di lettura: 2 minuti Si è seduto al centro della scena imbracciando una chitarra, e ha iniziato a raccontare la sua storia con le note, senza fretta, con quella tale naturalezza che solo chi ama profondamente la musica – e ne ha una infinita esperienza – sa di possedere. Ron, al secolo Rosalino Cellamare, ha così aperto ieri il suo concerto e la nuova stagione dell’ Accademia di Santa Sofia. In un Comunale pienissimo (“Che bello questo teatro, davvero particolare” esordisce il cantautore), accompagnato da musicisti che lo seguivano con uno sguardo attento e complice – Giuseppe Tassoni al piano, Roberto Di Virgilio alle chitarre, Pierpaolo Giandomenico al basso e contrabbasso, e la poliedrica Stefania Tasca, voce, cori e percussioni – Ron ha condotto il pubblico in un viaggio al tempo stesso personale e universale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

