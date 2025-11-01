Ron si racconta con parole e musica e affascina il pubblico del Comunale
Tempo di lettura: 2 minuti Si è seduto al centro della scena imbracciando una chitarra, e ha iniziato a raccontare la sua storia con le note, senza fretta, con quella tale naturalezza che solo chi ama profondamente la musica – e ne ha una infinita esperienza – sa di possedere. Ron, al secolo Rosalino Cellamare, ha così aperto ieri il suo concerto e la nuova stagione dell’ Accademia di Santa Sofia. In un Comunale pienissimo (“Che bello questo teatro, davvero particolare” esordisce il cantautore), accompagnato da musicisti che lo seguivano con uno sguardo attento e complice – Giuseppe Tassoni al piano, Roberto Di Virgilio alle chitarre, Pierpaolo Giandomenico al basso e contrabbasso, e la poliedrica Stefania Tasca, voce, cori e percussioni – Ron ha condotto il pubblico in un viaggio al tempo stesso personale e universale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu nei giorni scorsi. Le parole della conduttrice su quello che potrebbe accadere con tatto e rispetto - facebook.com Vai su Facebook
“Senza parole” racconta le storie di due bambini affetti da disturbo del linguaggio e il loro viaggio verso un progressivo miglioramento, grazie a un percorso di logopedia con degli specialisti. Si può rivedere su #RaiPlay qui: https://bit.ly/SenzaParole_Doc. @rai - X Vai su X
Ron stasera a Martina Franca "Al centro esatto della musica" - Fa tappa sabato 25 ottobre (sipario alle 21), sul palco del Teatro Nuovo, con il suo ultimo tour, “ Al Centro esatto della Musica “, Ron, tra gli interpreti più importanti del cantautorato italiano. Lo riporta noinotizie.it
Musica e parole al CUBO (live). Sul palco le storie di Ron e Venuti - L’idea è di diffondere cultura attraverso il linguaggio universale della musica con spettacoli gratuiti. Come scrive ilgiorno.it
Ron, un tour estivo di musica e parole - Ron proseguirà a suonare dal vivo in estate con un tour “sdoppiato”: “Musica e parole” e “Al centro esatto della musica”. laprovinciapavese.gelocal.it scrive