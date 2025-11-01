Ron incanta Benevento e inaugura la stagione dell’Accademia di Santa Sofia

Comunicato Stampa Applausi e grandi emozioni per il live “Al centro esatto della musica”, con omaggi a Lucio Dalla e una scaletta di 14 brani Uno straordinario Ron ha dato ieri il via alla stagione artistica 202526 dell’Accademia di Santa . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Ron incanta Benevento e inaugura la stagione dell’Accademia di Santa Sofia

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’incantevole #Creamy, la #maghetta #idol che incanta da oltre 40 anni Dentro l'anima delle serie di Alessandro Smalto - facebook.com Vai su Facebook

Halloween e Ponte d’Ognissanti, Ron, castagne e pecorino: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio - In questo week end autunnale gli eventi in programma sono davvero tanti. ntr24.tv scrive

Ron inaugura la stagione dell’Accademia di Santa Sofia: venerdì spettacolo al Comunale di Benevento - Sarà Ron, venerdì 31 ottobre alle ore 19 presso il Teatro Comunale di Benevento, ad inaugurare la nuova stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola ... Da ntr24.tv

Ron inaugura la nuova stagione dell’Accademia di Santa Sofia con “Al centro esatto della musica” - 2026 dell’Accademia di Santa Sofia, il prossimo 31 ottobre al Teatro Comunale di Benevento, con il concerto dal titolo ... Riporta msn.com