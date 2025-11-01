Romanzo Garlasco Il delitto il Dna ignoto l’indagato la corruzione | come un omicidio è diventato un groviglio di fascicoli

Brescia – Una foresta di fascicoli e processi, che intrecciano l’attività di Tribunali, Procure, Procure generali, Corti d’Appello e Cassazione. Garlasco è oggi un piccolo manuale di procedura penale, scritto per paradossi e casi anomali. Il primo processo. Alberto Stasi lascia il Palazzo di Giustizia al termine dell'udienza del processo d'appello bis per l'omicidio di Chiara Poggi, Milano, 9 aprile 2014. ANSADANIEL DAL ZENNARO In principio fu l’indagine della Procura di Vigevano sul delitto del 13 agosto 2007. Il fermo non convalidato del fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi, la sua assoluzione in abbreviato in un tribunale che oggi non c’è più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

