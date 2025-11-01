Roma tranviere preso a pugni e rapinato al capolinea | si cercano due nordafricani
''La situazione del capolinea Togliatti è ormai insostenibile. Tra aggressioni e furti, gli episodi di delinquenza sono all’ordine del giorno''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Grazie a 33,7 milioni del Giubileo, la rete tram di Roma sarà presto rinnovata con nuove sottostazioni e cavi elettrici, migliorando sicurezza e affidabilità - facebook.com Vai su Facebook
Quarticciolo: tranviere picchiato e rapinato al capolinea. Il sindacato proclama uno sciopero sulla linea 14 - Faisa Cisal: "Abbiamo deciso di fermare la linea 14 nella serata di domenica 2 novembre, dalle 20 alle 24" ... Secondo romatoday.it
Aggrediscono due ragazzi al pub e scappano: “Erano almeno quattro, ci hanno preso a pugni in testa” - Presi a pugni senza alcun apparente motivo mentre tornavano alla macchina parcheggiata dopo una serata. Si legge su fanpage.it