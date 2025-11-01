Roma prima viene investita da un monopattino poi derubata

Roma, 1 novembre 2025 – Stanotte, alle 04:30 circa, in via Prenestina 276, una 32enne spagnola, mentre scendeva dall’autobus, è stata i nvestita da un monopattino condotto da un individuo che si è subito allontanato. A causa dell’impatto, la donna è caduta a terra e, approfittando della situazione, u na terza persona le ha sottratto il cellulare. Le immediate ricerche dei carabinieri della Stazione Roma Tor Pignattara, giunti sul posto a seguito di una segnalazione al 112, hanno permesso di rintracciare e bloccare l’autore del furto, un cittadino algerino di 19 anni, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it