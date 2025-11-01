Roma occupazione abusiva | sgombero in via Arzechena

Roma, 1 novembre 2025 – È giunta al capolinea la occupazione abusiva di due immobili siti in via Arzechena, nella periferia est della Capitale. All’alba di oggi, sotto il coordinamento della Questura di Roma, è scattata un’operazione congiunta, pianificata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha visto in campo lo sforzo sinergico di agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e di operatori della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco. Sul sito erano presenti anche il Prefetto ed il Questore di Roma. Alle ore 12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it