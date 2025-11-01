Roma occupazione abusiva | sgombero in via Arzechena
Roma, 1 novembre 2025 – È giunta al capolinea la occupazione abusiva di due immobili siti in via Arzechena, nella periferia est della Capitale. All’alba di oggi, sotto il coordinamento della Questura di Roma, è scattata un’operazione congiunta, pianificata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha visto in campo lo sforzo sinergico di agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e di operatori della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco. Sul sito erano presenti anche il Prefetto ed il Questore di Roma. Alle ore 12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche questi approfondimenti
Rosita Pelecca:la Cisl di Roma sostiene la riforma dei poteri speciali per la Capitale d’Italia con un modello di conurbazione integrata.Fondamentale sarà la concertazione con le forze sociali per garantire sviluppo economico,occupazione,coesione sociale. htt - facebook.com Vai su Facebook
Al Tasso scatta l’occupazione pro Pal: “Il governo complice del massacro” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/15/news/tasso_occupazione-424914469/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Il video della demolizione a Roma di due ville delle famiglie sinti, lotta al degrado urbano - È di 11 persone identificate, tra cui 7 minori, il bilancio dell’operazione che ha portato allo sgombero di due immobili occupati abusivamente nella periferia est della Capitale. virgilio.it scrive
Roma, l’ex scuola di via Comisso di nuovo occupata. «Qui degrado e rischio sanitario» - Dopo neanche tre mesi, i locali dell’edificio di via Comisso, nel quartiere Eur- Da ilmessaggero.it
Occupazioni a Roma, «Liceo Albertelli, oggi lo sgombero». La preside denuncia gli studenti - La 16enne precipitata domenica notte da una tettoia del Pilo Albertelli occupato versa in gravi condizioni e dovrà rimanere ferma per ... Riporta ilmessaggero.it