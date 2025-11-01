Roma le ultime su Ferguson Dovbyk e l' idea Cristante trequartista in vista del Milan
Conferenza stampa per Gasperini alla vigilia del match contro i rossoneri, valido per la 10ª giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MANIFESTO ‘25 27 » 30 _ 11 | ROMA ?Ultime ore per l’acquisto degli Early Bird a prezzo ridotto. Li trovate al link in bio, su dice e nelle storie Line up e abbonamenti full pass in arrivo domani. - facebook.com Vai su Facebook
Roma, le ultime su Ferguson, Dovbyk e l'idea Cristante trequartista in vista del Milan - Conferenza stampa per Gasperini alla vigilia del match contro i rossoneri, valido per la 10ª giornata di Serie A ... Scrive msn.com
Ferguson Roma, è già addio a gennaio? Massara ha preso una decisione importante sul proprio attaccante. Ecco tutti i dettagli - L’attaccante sembra essere sempre più lontano dai giallorossi Il momento di Ferguson alla Roma appare complicato, con il giovane att ... Riporta calcionews24.com
Dovbyk e Ferguson via a gennaio, il piano della Roma: dentro Zirkzee! - Calciomercato Roma – La Roma si prepara a una rivoluzione in attacco dopo un inizio di stagione deludente sul piano realizzativo. Si legge su fantamaster.it