L'allenatore giallorosso Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Roma. Le parole su Modric e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Roma, Gasperini: “Milan ha valore, con giocatori importanti. Modric è fantastico, non è …”