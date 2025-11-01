Roma Femminile Rossettini | L’Inter una delle più attrezzate del campionato

Dopo due settimane di pausa per la sosta nazionali, la Roma Femminile si appresta a tornare in campo nella quarta giornata di Serie A. Le giallorosse, attualmente a punteggio pieno, saranno protagoniste tra le mura amiche contro l’Inter domani, domenica 2 novembre, alle ore 12.30. Alla vigilia del match, il tecnico Rossettini ha parlato ai canali ufficiali del club: “Le ho ritrovate bene, pronto per ripartire in vista di questo mese impegnativo che ci aspetta. Sto cercando di dosare chi ha giocato molto in questa sosta nazionali e di preparare al meglio la partita che ci aspetta”. Riguardo lo scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica: “Una sfida tra due squadre che stanno facendo bene in campionato e hanno un percorso impegnativo in Europa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

