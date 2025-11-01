Roma Femminile-Inter le convocate di Rossettini | doppia assenza per le giallorosse

Sololaroma.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre vittorie in altrettante partite giocate. Questo lo score con cui la Roma Femminile si presenta al big match contro l’Inter, in programma domani, alle ore 12.30. Per la formazione di Rossettini si tratta di un impegno che dovrà confermare le ottime sensazioni date in questo inizio di campionato, provando a restare da sola in vetta alla classifica ed allungare anche rispetto alla dirette inseguitrici. Le convocate della Roma Femminile. Di seguita la lista delle convocate di Rossettini, che per questa sfida con l’Inter non potrà contare su due elementi della propria rosa. Oltre all’ assenza di Babajide, che già era ai box prima della sosta, il tecnico delle giallorosse dovrà fare a meno anche di van Diemen, che ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con conseguente lesione, che potrebbe costringere anche da una operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile inter le convocate di rossettini doppia assenza per le giallorosse

© Sololaroma.it - Roma Femminile-Inter, le convocate di Rossettini: doppia assenza per le giallorosse

Altre letture consigliate

Femminile, le convocate di Rossettini con l'Inter: Giugliano a disposizione - La Roma si prepara ad affrontare i nerazzurri: si gioca domani, al Tre Fontane, alle 12. Lo riporta ilromanista.eu

roma femminile inter convocateRomaInter Femminile: probabili formazioni e diretta TV e streaming del big match di Serie A femminile - Inter femminile rappresenta il big match della 4ª giornata di cmapionato, pertanto è stata scelta come sfida da mandare in diretta anche in chiaro. tag24.it scrive

roma femminile inter convocateFemminile, tutte le giallorosse convocate con le rispettive Nazionali - Ecco una guida di chi sarà fuori in queste due settimane ... Riporta ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Femminile Inter Convocate