La storia tra la Roma e Bryan Cristante è pronta a scrivere nuovi capitoli. Il centrocampista, arrivato nella Capitale nel 2018 dopo l'esperienza all'Atalanta, è ormai uno dei simboli del gruppo giallorosso. In questa stagione ha anche indossato la fascia da capitano, segno di quanto il suo ruolo sia diventato centrale sia in campo che nello spogliatoio. Con Gian Piero Gasperini, Cristante è tornato a giocare più vicino alla porta, proprio come ai tempi di Bergamo, ritrovando una dimensione più offensiva e diventando una delle pedine chiave del sistema di gioco romanista. Prove di rinnovo. Il suo contratto attuale scade nel 2027, ma secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti tra la società e l'entourage del giocatore per avviare le trattative sul rinnovo.

© Sololaroma.it - Roma, Cristante verso il rinnovo: primi contatti con l’entourage