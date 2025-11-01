Roma conferenza con sorpresa | un gatto interrompe Gasperini | VIDEO

La Roma si prepara alla delicata sfida di domani sera a San Siro contro il Milan, ma la vigilia ha regalato un momento curioso a Trigoria. Durante la consueta conferenza stampa pre-partita, Gian Piero Gasperini è stato infatti “interrotto” da un miagolio improvviso: un gatto si è imbucato nella sala stampa, sorprendendo giornalisti e addetti ai lavori. La scena ha strappato una risata collettiva, compreso lo stesso allenatore piemontese, che ha poi ripreso con serenità la risposta interrotta. Gasperini ha sottolineato come finora, nella sua gestione, difesa e centrocampo abbiano avuto continuità negli interpreti, mentre in attacco ci sia stata maggiore alternanza tra i giocatori a disposizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, conferenza con sorpresa: un gatto “interrompe” Gasperini | VIDEO

