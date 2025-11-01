roma blitz interforze dopo minaccia via social con un fucile al sindaco gualtieri

"Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha buttato giù la nostra casa, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura". La minaccia via social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ai suoi parenti arriva da Silvio Hilic, uno dei residenti di via Arzachena, a Rocca Cencia, fortino dei clan sinti, accompagnata dalla foto dell'uomo che imbraccia un fucile. Silvio Silvietto, nome social di Hilic, come riportano alcuni quotidiani, commenta il post di una vicina di casa relativo alla demolizione, tre giorni fa, di due villette abusive alla periferia est di Roma. "Lì c'è tutta la mia vita la mia famiglia la mia infanzia il mio tutto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

