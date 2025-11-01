Roma armato di fucile minaccia Gualtieri via social | scatta blitz interforze
il messaggio intimidatorio indirizzato via social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri da un uomo di etnia sinti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Ciampino, uomo armato e barricato prende in ostaggio i genitori e poi li lascia: mediazione in corso https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/ciampino_umo_asserragliato_armato_ostaggio_genitori-424908091/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Roma - Due rapine commesse tra luglio e settembre, in una delle quali armato di coltello si è scagliato contro un amico per rubargli il cellulare. Alla fine un 20enne cubano è stato arrestato. A incastrarlo, oltre alle testimonianze, il tatuaggio che aveva sul collo. - facebook.com Vai su Facebook
Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri. Solidarietà di Meloni. Scatta blitz interforze - Il post pubblicato e poi rimosso dall'account di un appartenente a un clan attivo nell'area di Rocca Cencia Solidarietà al primo cittadino. Secondo msn.com
Roma, armato di fucile minaccia sui social il sindaco Gualtieri - Un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia è stato pubblicato sui social da un uomo di etnia sinti ... Da msn.com
Minaccia Roberto Gualtieri armato di fucile: "Mi hai buttato giù casa, tempo al tempo" - La foto postata sui social da Silvio Silvietto, riconducibile a un membro di un clan nell'area di Rocca Cencia. Come scrive today.it