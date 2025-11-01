Roma armato di fucile minaccia Gualtieri via social | scatta blitz interforze

Imolaoggi.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il messaggio intimidatorio indirizzato via social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri da un uomo di etnia sinti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Roma, armato di fucile minaccia Gualtieri via social: scatta blitz interforze

