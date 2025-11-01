Rogo all’Adriatica Bitumi | Importante delocalizzare
A Spinetoli è andato in scena il consiglio comunale aperto ai cittadini per discutere della situazione ambientale del paese dopo l’ incendio all’ Adriatica bitumi del 9 agosto scorso. Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani ha aperto un confronto con i cittadini, nella speranza di capire le preoccupazioni e decidere insieme le linee da intraprendere per il futuro. "Abbiamo – ha commentato il sindaco Luciani – una relazione dell’Arpam che ci rassicura sul rogo. Abbiamo rassicurazioni sia per quanto riguarda l’ inquinamento ambientale, che per il pericolo esterno, ma sappiamo che l’Adriatica bitumi produce catrame e non pomodori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
RECANATI - Avvolta dalle fiamme la carrozzeria di un veicolo intorno alle 8. Il rogo si è propagato ad una siepe e ad un albero. Sul posto i vigili del fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Rogo all’Adriatica Bitumi: "Importante delocalizzare" - Abbiamo rassicurazioni sia per quanto riguarda l’inquinamento ambientale, che per il pericolo esterno, ... Da ilrestodelcarlino.it
Rogo Adriatica Bitumi: "Consiglio aperto, al fianco dei cittadini" - L’appuntamento è per mercoledì, alle 21, nel palazzetto dello sport a Pagliare, all’ordine del giorno la discussione sull’incendio all’Adriatica Bitumi. Da msn.com
Colli del Tronto, il rogo all’Adriatica Bitumi infiamma lo scontro fra opposizione e sindaco - Ma tra l’amministrazione del sindaco Andrea Cardilli, recentemente sceso in campo per la prossima tornata elettorale regionale a sostegno di Fratelli d’Italia, e l’opposizione volano sono scintille. Scrive corriereadriatico.it