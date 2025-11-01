Rogo all’Adriatica Bitumi | Importante delocalizzare

A Spinetoli è andato in scena il consiglio comunale aperto ai cittadini per discutere della situazione ambientale del paese dopo l’ incendio all’ Adriatica bitumi del 9 agosto scorso. Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani ha aperto un confronto con i cittadini, nella speranza di capire le preoccupazioni e decidere insieme le linee da intraprendere per il futuro. "Abbiamo – ha commentato il sindaco Luciani – una relazione dell’Arpam che ci rassicura sul rogo. Abbiamo rassicurazioni sia per quanto riguarda l’ inquinamento ambientale, che per il pericolo esterno, ma sappiamo che l’Adriatica bitumi produce catrame e non pomodori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

