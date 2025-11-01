Tre settimane dopo, i cancelli dello stadio Artemio Franchi, torneranno ad aprirsi. E lo faranno, domani pomeriggio, per ospitare una partita di cartello, il derby Siena-Prato. Un confronto storico: se in campo le due squadre si daranno battaglia per conquistare l’intera posta in palio, anche sugli spalti la sfida si preannuncia bella accesa. Da Prato arriveranno, con pullman organizzati e mezzi propri, centinaia di tifosi e riempiranno il settore ospiti del vecchio Rastrello (che conta 640 unità), mentre in casa Siena l’invito della Curva Guasparri al popolo bianconero è quello di non tirarsi indietro e sostenere in massa Somma e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur e Prato: la sfida si infiamma. Bellazzini studia l’undici migliore