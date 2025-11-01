Roberto Rossellini - Più di una vita | al cinema il documentario sulla grande svolta del regista italiano

Comingsoon.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle sale come evento il 3-4-5 novembre distribuito da Fandango il film diretto da Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti che racconta la seconda, fondamentale fase della carriera di Rossellini. Ecco la nostra video intervista ai registi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

roberto rossellini pi249 di una vita al cinema il documentario sulla grande svolta del regista italiano

© Comingsoon.it - Roberto Rossellini - Più di una vita: al cinema il documentario sulla "grande svolta" del regista italiano

Leggi anche questi approfondimenti

roberto rossellini pi249 vitaRoberto Rossellini - Più di una vita, una clip del documentario sul grande regista - Gli ultimi 20 anni del regista raccontati come un appassionante e ricco romanzo. Come scrive mymovies.it

roberto rossellini pi249 vitaIl film Roberto Rossellini. Più di una vita, presentazione con Isabella Rossellini in collegamento - Più di una vita, dedicato a suo padre, uno dei più grandi registi italiani del dopoguerra. Scrive mentelocale.it

roberto rossellini pi249 vitaRoberto Rossellini – Più di una vita, di Ilaria de Laurentiis, Raffaele Brunetti, Andrea Paolo Massara - Tra materiali d'archivio e scritti inediti, emerge la figura di un autore che manca moltissimo nel dibattito del cinema contemporaneo. Secondo sentieriselvaggi.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Rossellini Pi249 Vita