Roberto Gualtieri minacciato sui social | Mi hai buttato giù casa ora tocca a te Blitz nella notte alle porte di Roma

Xml2.corriere.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

roberto gualtieri minacciato sui social mi hai buttato gi249 casa ora tocca a te blitz nella notte alle porte di roma

© Xml2.corriere.it - Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te». Blitz nella notte alle porte di Roma

Approfondisci con queste news

roberto gualtieri minacciato socialRoma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te». Blitz nella notte alle porte della Capitale - Hilicic, legato ai Casamonica, dopo l'abbattimento da parte del Comune di villette abusive occupate dalla malavita. Da roma.corriere.it

Il sindaco Gualtieri minacciato sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te" - Nei giorni scorsi due ville abusive sono state abbattute a Rocca Cencia. Riporta romatoday.it

Minacce social al sindaco Gualtieri: l'onda di solidarietà politica che si alza - Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha aggiunto che tali minacce sono vergognose e hanno rafforzato l’impegno delle istituzioni nel promuovere la legalità. Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Gualtieri Minacciato Social