Roberto Gualtieri minacciato sui social | Mi hai buttato giù casa ora tocca a te Blitz nella notte alle porte di Roma

Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te». Blitz nella notte alle porte di Roma

Militari e agenti sono al lavoro in queste ore nella periferia est della Capitale, nella zona di Valle Martella, dopo le minacce arrivate mezzo social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. È proprio in questi territori che avrebbero trovato sistemazione le famiglie s - facebook.com Vai su Facebook

#17ottobre #LiveIn Roberto Gualtieri, sindaco di Roma: "Lo stadio della Roma si farà. A breve verrà presentato il progetto definitivo. Sarà un'intera riqualificazione di un quadrante oggi abbandonato. L'obiettivo è di aver concluso la parte autorizzativa prima di - X Vai su X

Roma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te». Blitz nella notte alle porte della Capitale - Hilicic, legato ai Casamonica, dopo l'abbattimento da parte del Comune di villette abusive occupate dalla malavita. Da roma.corriere.it

Il sindaco Gualtieri minacciato sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te" - Nei giorni scorsi due ville abusive sono state abbattute a Rocca Cencia. Riporta romatoday.it

Minacce social al sindaco Gualtieri: l'onda di solidarietà politica che si alza - Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha aggiunto che tali minacce sono vergognose e hanno rafforzato l’impegno delle istituzioni nel promuovere la legalità. Scrive notizie.it