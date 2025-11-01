L’emergenza abitativa è un problema europeo, non solo italiano. Nei Paesi Bassi, il tema ha avuto un ruolo centrale all’interno della campagna elettorale per le elezioni parlamentari anticipate, vinte al fotofinish dal partito liberaldemocratico (Democrats 66, D66). I principali partiti olandesi hanno escluso la possibilità di coalizzarsi con il partito di estrema destra Pvv, arrivato secondo, dunque il trentottenne Rob Jetten, leader di D66, è il favorito per la carica di primo ministro. Le sensibilità e le priorità dei cittadini stanno cambiando, e la politica sa che per costruire consenso è cruciale offrire prospettive alla parte di popolazione – sempre più ampia e non necessariamente con stipendi inferiori alla media nazionale – colpita dall’aumento dei prezzi delle case, non solo in affitto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Rob Jetten vuole costruire dieci nuove città nei Paesi Bassi