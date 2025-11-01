Ristrutturazione dell' ex palazzo Corbelli Concordia ritrova il suo Municipio
Una ‘seconda vita’ per l’ex-Palazzo Corbelli di Concordia sulla Secchia, gravemente danneggiato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012: dopo un complesso intervento di restauro e miglioramento sismico, lo storico edificio settecentesco tornerà a essere la sede del municipio.Oggi, nella cittadina della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
https://www.earthviaggi.it/viaggi/oman Conosci il palazzo di al-Alam? Questa splendida struttura si trova a Muscat, in Oman, ed è uno dei sei palazzi reali del Paese. L’edificio attuale, frutto di una ristrutturazione del 1972, si distingue per la sua facciata d - facebook.com Vai su Facebook
Via libera al rilancio dell'ex Palazzo delle Ferrovie a Trieste - Il progetto è stato proposto da Pvv Investments e prevede il cambio di destinazione d'uso in commerciale, ... Come scrive ansa.it