Ristrutturazione dell' ex palazzo Corbelli Concordia ritrova il suo Municipio

Modenatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ‘seconda vita’ per l’ex-Palazzo Corbelli di Concordia sulla Secchia, gravemente danneggiato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012: dopo un complesso intervento di restauro e miglioramento sismico, lo storico edificio settecentesco tornerà a essere la sede del municipio.Oggi, nella cittadina della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

