Ristorazione ospedaliera nel mirino Polichetti Udc | Trasparenza e verifiche urgenti al Ruggi di Salerno

Salernotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Preoccupazione e richiesta di chiarezza sul caso dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, al centro delle denunce per la presunta mancata consegna di documenti riguardanti la gestione dei pasti ai pazienti. A denunciarlo, è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Mense scolastiche e ospedaliere a rischio: la ristorazione collettiva italiana è a un bivio - La ristorazione collettiva in Italia è in crisi: inflazione, gare deserte e costi in aumento mettono a rischio mense scolastiche e ospedaliere. Segnala panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Ristorazione Ospedaliera Mirino Polichetti