Rissa tra ragazzini nella notte di Halloween a Riccione | 14enne accoltella un coetaneo al volto
Rimini, 1 novembre 2025 – È finita nel sangue una lite tra ragazzini scoppiata nella tarda serata di ieri a Riccione. Intorno alle 23.30, in viale Virgilio, nei pressi del Palazzo dei Congressi, una decina di giovani si sono affrontati durante la serata di Halloween. Tre di loro, tutti minorenni tra i 13 e i 14 anni, sono rimasti coinvolti direttamente nella rissa. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe nata per vecchi contrasti risalenti a qualche giorno prima. Durante il confronto, un 14enne residente a Riccione avrebbe estratto un coltello a lama corta colpendo un coetaneo con diversi fendenti al volto, alla testa e a una spalla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
