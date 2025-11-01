Rissa tra ambulanti abusivi in via Toledo a Napoli feriti a sassate | panico tra i turisti

Rissa tra ambulanti abusivi in via Toledo a Napoli. Feriti a colpi di sassi. Sul posto ambulanza del 118 e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nella tarda mattinata di oggi in via Toledo angolo via Trinità degli Spagnoli, gremita di turisti e residenti complice la giornata primaverile del ponte di Ognissanti, è scoppiata una mega rissa tra venditori ambulanti a suon di sassate per accaparrarsi un tratto di - facebook.com Vai su Facebook

"Sig Borrelli oggi a via Toledo e’ successa una cosa tremenda…, una rissa tra i venditori ambulanti che sono perennemente fermi e che nessuno vieta dopo innumerevoli segnalazioni. Sono giunte alle mani , usando cinte e pietre". - X Vai su X

