Rissa nella notte di Halloween 14enne accoltella un coetaneo al volto alla testa e a una spalla

Nella tarda serata di venerdì, intorno alle 23:30, si è verificata una rissa tra giovanissimi in viale Virgilio, nei pressi del Palazzo dei Congressi, in un’area particolarmente frequentata durante la serata di Halloween. Sul posto era presente un gruppo di una decina di ragazzi; tra loro, tre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

