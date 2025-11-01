Rissa nella notte ad Arezzo | due feriti trasportati in ospedale
Attivato alle ore 4:47 il 118 della Asl Toscana Sud Est per una rissa scoppiata in via Carlo Donat-Cattin, nei pressi di un locale pubblico ad Arezzo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Monte San Savino (BLSD) e della Croce Rossa di Arezzo Alfa 1, insieme alle forze dell’ordine. Un uomo di 23 anni e un’altra persona, di cui non sono ancora note le generalità, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2 (condizioni di media gravità). Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Lortica.it
Scopri altri approfondimenti
CARPI – Daspo Willy per otto persone causa una rissa scoppiata in un bar del centro storico La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato un cittadino italiano e sette cittadini stranieri, di età compresa fra i 21 e 42 anni per il reato di rissa aggravata. Nella notte del - facebook.com Vai su Facebook
Rissa fuori dal locale, in due finiscono al pronto soccorso - Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i soccorsi che hanno trasportato i due feriti all’ospedale San Donato ... Segnala msn.com
Rissa davanti ad un locale, due feriti - Notte di violenza ad Arezzo: due feriti gravi per una rissa scoppiata davanti ad un locale in via Carlo Donat- Come scrive rainews.it
Scoppia rissa vicino ad un locale: due persone finiscono all'ospedale - Intorno alle 5 di sabato 1 novembre, il 118 della Asl è intervenuto ad Arezzo in via Carlo Donat- corrierediarezzo.it scrive