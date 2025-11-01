Rissa fuori dal locale in due finiscono al pronto soccorso

Arezzo, 1 novembre 2025 – Notte di violenza nell’Aretino dove è stato necessario l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine per placare una rissa scoppiata fuori da un locale. Il tutto, secondo le prime informazioni, è avvenuto a notte fonda, intorno alle 4, in via Carlo Donat-Cattin ad Arezzo. Cosa abbia innescato la rissa è ancora da chiarire, di sicuro c’è che due persone, un uomo di 23 anni e un’altra persona (di cui non si conoscono le generalità), sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato in codice 2. LA chiamata al 118 è scattata alle 4.47 e la Asl Toscana Sud Est ha disposto l’invio sul posto di due ambulanze blsd della Misericordia di Monte Sansavino e della Croce Rossa Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa fuori dal locale, in due finiscono al pronto soccorso

