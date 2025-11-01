Riserve posti concorso PNRR3 | le percentuali indicate si riferiscono ai posti già occupati o ancora disponibili? Pillole di Question Time

Nel question time del 28 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante della segreteria nazionale della Cisl Scuola, è stata posta attenzione a un aspetto tecnico legato alla lettura della tabella A allegata al bando del concorso PNRR3 per docenti. In particolare, è stato approfondito il significato delle percentuali riferite ai posti riservati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

