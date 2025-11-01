È iniziato novembre e, tra gli appuntamenti più temuti – più della Notte della Strega – c’è l’accensione dei riscaldamenti. Un brivido, certo, ma non di freddo: di paura. Il costo delle bollette del gas quest’anno, secondo un’analisi di Facile.it, sarà mediamente di 1.024 euro a famiglia. Per cercare di contenere le spese arrivano i consigli di Sandro Imbraguglio, presidente di Federconsumatori Pisa: "Il primo suggerimento che mi sento di dare è di rispettare i regolamenti comunali che stabiliscono l’accensione dei riscaldamenti in base alla zona climatica". Prima di accendere, però, serve qualche controllo? "Assolutamente sì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riscaldamento: "Tutti i trucchi per risparmiare"