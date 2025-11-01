Riposare per sempre insieme al proprio animale | ora si può grazia a SoCrem Pet
A Novara sarà possibile farsi seppellire insieme alle ceneri del proprio animale.È nata infatti la So.Crem Pet, che fa parte della So.Crem, la Società per la cremazione. Dal 2024 infatti in Piemonte è possibile essere seppelliti insieme alle ceneri dei propri animali di affezione all'interno dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un'altra Novità in arrivo....e che Novità!!! La nostra Triple Bionda dove viene aggiunto il "Cognac" e si lascia fermentare/riposare insieme...... ...keep Calm.... ancora un po' di pazienza. - facebook.com Vai su Facebook
A Milano le ceneri degli animali sepolte con i padroni - A Milano le ceneri degli animali domestici, non solo cani e gatti ma anche roditori, uccelli, pesci, ... Si legge su ansa.it