Riposare per sempre insieme al proprio animale | ora si può grazia a SoCrem Pet

Novaratoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara sarà possibile farsi seppellire insieme alle ceneri del proprio animale.È nata infatti la So.Crem Pet, che fa parte della So.Crem, la Società per la cremazione. Dal 2024 infatti in Piemonte è possibile essere seppelliti insieme alle ceneri dei propri animali di affezione all'interno dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

