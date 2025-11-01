Ripepi contro Falcomatà | Città ultima in tutte le classifiche e s' inventa una missione a spese dei cittadini

Reggiotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una seduta della commissione consiliare controllo e garanzia chiederà che venga resa pubblica la documentazione relativa alla missione a Bruxelles dell'amministrazione comunale per presentare l'applicazione della valutazione di impatto generazionale (vig) nell'impiego dei fondi europei. Ad. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

