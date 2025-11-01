Rio de Janeiro massacro nelle favelas | oltre 132 morti nell' operazione di polizia più sanguinosa della storia brasiliana Lula inorridito

Il Ministro della Giustizia brasiliano Ricardo Lewandowski ha dichiarato che il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva si è detto "inorridito" dall'entità delle vittime e sorpreso che un'operazione di questa portata sia stata intrapresa "senza la conoscenza o il coinvolgimento del governo federale". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rio de Janeiro, massacro nelle favelas: oltre 132 morti nell'operazione di polizia più sanguinosa della storia brasiliana, Lula "inorridito"

