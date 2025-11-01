Rinnovata la concessione di Forte Marghera Quasi pronta la prima casermetta
Forte Marghera resta in gestione per altri 9 anni alla Fondazione omonima: lo stabilisce una delibera della giunta comunale veneziana, che prevede anche la sub-concessione delle due casermette napoleoniche in fase di ristrutturazione (edifici n. 8 e 9) alla Fondazione Musei Civici (MuVe) per lo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
