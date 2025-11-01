Rimini investe nei nidi | per l’Istat la copertura riminese al 33% potrebbe portare fino a 90 nascite in più ogni anno
Secondo una recente ricerca ISTAT, pubblicata su Etica ed Economia, l’aumento dei servizi per la prima infanzia può generare fino all’8,6% di nascite in più nei territori che superano il 30% di copertura. A Rimini, questo si tradurrebbe in un potenziale di 60–90 nuovi bambini ogni anno. Un dato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
