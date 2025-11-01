Terzo sabato di fila al PalaDesio per la Rimadesio. Stavolta però contro la Paffoni Omegna si gioca alle 18 ed è un match di altissima classifica di Serie B Nazionale. Entrambe sono appaiate a quota 10 punti nella “pancia del gruppone delle seconde, immediatamente alle spalle del quartetto di testa con 12 punti. E se per Omegna è “normale“ essere lì, l’intrusa è proprio la formazione bluarancio che con il suo mix di gioventù e talento ha iniziato come meglio non si potrebbe la stagione ed è reduce dal blitz di mercoledì a Fidenza. "Si tratta per noi di una partita fondamentale, primo per confermare il buon momento di risultati e di prestazioni e poi perché con Fidenza si chiudeva un certo tipo di gare e con Omegna se ne apre un altro molto impegnativo che proseguirà con San Vendemiano ancora in casa e poi con le trasferte di Lumezzane e Montecatini, poi Legnano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rimadesio, la prova del nove. Basket Serie B, terza di fila in casa: "Match verità contro Omegna"